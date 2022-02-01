Глава ОБСЕ на следующей неделе посетит Киев и Донбасс

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что Рау в Киеве встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой. После чего Збигнев Рау посетит место дислокации миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Также этот визит будет связан с председательством в ОБСЕ". - отметил представитель МИДа.

Отметим, что визит Рау в Украину состоится после того, как министр посетит Вашингтон. Там у него запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"На встречах в Вашингтоне будут обсуждаться актуальные вопросы евроатлантической безопасности, включая кризис, вызванный агрессивной политикой и действиями РФ и Беларуси, и сотрудничество трансатлантического сообщества в ответ на сложившуюся ситуацию. Также будут рассмотрены вопросы энергетической безопасности, включая "Северный поток-2", - заявили в МИД Польши.