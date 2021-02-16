Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк раскрыл структуру тарифа на распределение газа

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк раскрыл структуру тарифа на распределение газа. Он пояснил вес и значение всех его составляющих.
Об этом Тарасюк рассказал во время Всеукраинского Форума "Украина 30. Платежка".
Во время своего выступления он отметил, что есть три основные составляющие, из которых складывается тариф на распределение: это стоимость технологического газа который идет на доставку газа до потребителей, оплата труда, обслуживания сетей и работа экстренных служб.
"До 50% тарифа – это стоимость технологического газа. Для того, чтобы доставить газ в дом, компания должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать основной объем газа, - рассказал Валерий Тарасюк. - Годовая стоимость этого газа составляет 5850 гривен без НДС за 1000 куб. м (текущая рыночная стоимость газа в феврале составляет 8 200 грн/тыс куб м с НДС, - ред.)".
Еще 30% тарифа – это заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний. И лишь 20%, по его словам, - это как раз ремонт, техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб.
"Когда мы говорим о возможном снижении тарифа на доставку газа, то мы должны говорить об этих составляющих. Снижаем зарплату? Она составляет 14 тысяч гривен где в среднем этих работников и она точно не заоблачная, - обратился председатель НКРЭКУ к аудитории. - Или ремонтные работы? Тогда мы дождемся техногенных катастроф. Для этого мы и существуем, чтобы подходить взвешенно и выбирать правильные цифры".
Напомним, что тариф на распределение газа для 43 операторов ГРМ был установлен решением Регулятора с 1 января 2021 года. 30 января НКРЭКУ приняла решение, которым уменьшила тарифы на доставку газа для 14 облгазов.