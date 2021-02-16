Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк раскрыл структуру тарифа на распределение газа

Во время своего выступления он отметил, что есть три основные составляющие, из которых складывается тариф на распределение: это стоимость технологического газа который идет на доставку газа до потребителей, оплата труда, обслуживания сетей и работа экстренных служб.

"До 50% тарифа – это стоимость технологического газа. Для того, чтобы доставить газ в дом, компания должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать основной объем газа, - рассказал Валерий Тарасюк. - Годовая стоимость этого газа составляет 5850 гривен без НДС за 1000 куб. м (текущая рыночная стоимость газа в феврале составляет 8 200 грн/тыс куб м с НДС, - ред.)".

Еще 30% тарифа – это заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний. И лишь 20%, по его словам, - это как раз ремонт, техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб.

"Когда мы говорим о возможном снижении тарифа на доставку газа, то мы должны говорить об этих составляющих. Снижаем зарплату? Она составляет 14 тысяч гривен где в среднем этих работников и она точно не заоблачная, - обратился председатель НКРЭКУ к аудитории. - Или ремонтные работы? Тогда мы дождемся техногенных катастроф. Для этого мы и существуем, чтобы подходить взвешенно и выбирать правильные цифры".

Напомним, что тариф на распределение газа для 43 операторов ГРМ был установлен решением Регулятора с 1 января 2021 года. 30 января НКРЭКУ приняла решение, которым уменьшила тарифы на доставку газа для 14 облгазов.