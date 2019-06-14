Глава НКРЭКУ пообещала профсоюзам в июне пересмотреть тарифы на распределение газа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Глава НКРЭКУ встретилась с представителями профсоюзов

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко пообещала профсоюзам в июне пересмотреть тарифы на распределение газа. Об этом заявил председатель Профсоюзного комитета газовых хозяйств Украины Сергей Копаничук по результатам встречи с главой НКРЭКУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Копаничука.

Как сообщил Копаничук, 13 июня состоялась встреча Профсоюзов газовых хозяйств Украины с Кривенко, на которой обсуждался пересмотр тарифов для газораспределительных компаний. Во время встречи Кривенко пообещала, что до конца июня комиссия пересмотрит убыточные тарифы на распределение газа.

Причиной встречи Профсоюзов газовиков и главы госрегулятора стала критическая ситуация в сфере газораспределения. Четвертый год подряд НКРЭКУ не пересматривает тарифы для операторов ГРС, что привело к накоплению ими миллиардных убытков и долгов. Зарплата у работников газораспределительных компаний вдвое ниже средней по промышленности в Украине. Из-за этого предприятия уже потеряли треть квалифицированных работников и испытывают огромный кадровый голод.

"Если до 20 июня регулятор не начнет пересматривать тарифы для операторов ГРС, то профсоюзы будут вынуждены начать всеукраинскую акцию протеста", - заявил Копаничук.

Он подчеркнул, что операторы ГРС, в очередной раз, предоставили в НКРЭКУ полный пакет документов для принятия экономически-обоснованных тарифов. Регулятор должен предусмотреть для работников газовых компаний зарплату, которая соответствует средней зарплате по промышленности. На сегодня в Украине она уже достигла 10 тыс. грн. Кроме того, в новых тарифах наконец, должны быть учтены средства на установку у бытовых потребителей индивидуальных газовых счетчиков, как этого требует Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета газа". В новом тарифе регулятор должен учитывать достаточное финансирование для ремонта и модернизации сетей, чтобы операторы ГРС могли выполнить весь комплекс работ для обеспечения безаварийной и бесперебойной работы газораспределительной системы.

В случае, если НКРЭКУ будет дальше затягивать процесс пересмотра тарифа для газораспределительных компаний Сергей Копаничук заверил в готовности всех работников отрасли присоединиться к бессрочной акции протеста под стенами НКРЭКУ.