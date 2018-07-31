Глава "Николаевского бронетанкового завода" уволен из-за задержки в выплате зарплат

Завод накопил долг по выплате зарплат за два месяца из-за просроченной кредиторской задолженности по договорам с Минобороны

Директор Государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" Николай Кистрин был уволен с должности из-за задержки в выплате зарплат работникам предприятия. Об этом говорится на сайте "Укроборонпрома".

Сообщается, что завод накопил долг по выплате заработных плат за два месяца из-за просроченной кредиторской задолженности по договорам с Министерством обороны Украины. Это привело к тому, что Государственная казначейская служба не согласовывает платежи по текущим договорам с Минобороны, сообщили в компании.

"Ненадлежащее исполнение Государственного оборонного заказа, в условиях, когда в стране идет война - недопустимо. Это наносит прямой ущерб не только обороноспособности Украины, но и самому предприятию, остается без ценных специалистов из-за задержек заработной платы. Учитывая, что такое неэффективное руководство предприятием приведет к появлению еще больших проблем, мною было принято решение освободить Николая Кистрина с должности", - заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

Напомним, ранее сообщалось, здания и землю государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" продают за задолженность по выплате заработной платы работникам завода.