Глава "Миколаївського бронетанкового заводу" звільнений через затримку у виплаті зарплат

Завод накопичив борг з виплати зарплат за два місяці через прострочену кредиторську заборгованість за договорами з Міноборони

Директор Державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" Микола Кістрін був звільнений з посади через затримки у виплаті зарплат працівникам підприємства. Про це йдеться на сайті "Укроборонпрома".

Повідомляється, що завод накопичив борг по виплаті заробітних плат за два місяці через прострочену кредиторську заборгованість за договорами з Міністерством оборони України. Це призвело до того, що Державна казначейська служба не погоджує платежі за поточними договорами з Міноборони, повідомили в компанії.

"Неналежне виконання Державного оборонного замовлення, в умовах, коли в країні йде війна - неприпустимо. Це наносить пряму шкоду не тільки обороноздатності України, але і самому підприємству, яке залишається без цінних фахівців через затримки заробітної плати. Враховуючи те, що таке неефективне керівництво підприємством призведе до появи ще більших проблем, мною було прийнято рішення звільнити Миколу Кістріна з посади", - заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, будівлі і землю державного підприємства "Миколаївський суднобудівний завод" продають за заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам заводу.