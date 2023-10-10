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Глава НБУ спростував чутки про своє звільнення

Фото: Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Наталія Кава

Голова Національного банку України Андрій Пишний спростував чутки про його звільнення з вказаної посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook сторінку.

Сьогодні, 10 жовтня, у ЗМІ з'явилась інформація, що Пишний нібито написав заяву на звільнення з посади голови Національного банку України. При цьому офіційна причина звільнення нібито по стану здоров'я. Окрім цього повідомлялось, що заяву він написав нібито перебуваючи за кордоном.

Однак сам Пишний у своєму Facebook заявив, що дана інформація є фейковою. Він написав, що дізнався про своє можливе звільнення у перерві між зустрічами.

"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцім-то написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", - написав він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Пишного на посаду глави НБУ 7 жовтня 2022 року. До того з березня 2014 року до листопада 2020 року Пишний був головою "Ощадбанку".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада України сьогодні, 5 вересня, відправила у відставку голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.

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Національний банк УкраїниАндрій Пишний