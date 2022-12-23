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Глава НБУ назвав сенс Моніторингової програми з МВФ

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 11:44
Глава НБУ назвав сенс Моніторингової програми з МВФ Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Моніторингова програма із МВФ дозволить Україні залучити фінансування від коаліції міжнародних партнерів. Україна сподівається на повноцінну програму із фондом уже навесні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного IMF Country Focus .

"Моніторингова програма - важливий крок, який дозволяє Україні продемонструвати прагнення та готовність до реформ незалежно від війни", - сказав він.

За його словами, вона також дасть можливість координувати фіскальну, грошово-кредитну та іншу політику та сприяти взаємодії між НБУ як установою, уповноваженою забезпечувати цінову та фінансову стабільність, та Міністерством фінансів, уповноваженим вишукувати необхідне фінансування на війну.

"Україна розуміє, наскільки важливо використати весь потенціал внутрішнього боргового ринку та вирішити важливе стратегічне завдання щодо фінансування бюджету на 2023 фінансовий рік. Ми повинні фінансувати колосальні потреби бюджету у розмірі не менше 38 млрд доларів за рахунок зовнішніх коштів", - повідомив Пишний.

Глава НБУ розповів про домовленість із Мінфіном про те, що фінансування дефіциту наступного року не здійснюватиметься центральним банком, оскільки це створить додаткові ризики та виклики для макроекономічної стабільності.

"Попри те, що нам потрібна рекордна сума грошей, уряд України, Мінфін та НБУ планують фінансувати бюджет за рахунок співпраці з донорською коаліцією та внутрішнього боргового ринку, а також за сприяння МВ", - сказав він.

За його словами, моніторингова програма стане одним із ключових елементів, який дозволить Україні залучити фінансування від коаліції міжнародних партнерів, які чекають на "зелене світло" від МВФ. Пишний сподівається, що програма стане першим кроком до повноцінної кредитної програми, "на яку розраховує Україна наступної весни".

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд схвалив чотиримісячну моніторингову програму для України, яка не передбачає виділення коштів.

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