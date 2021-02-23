Глава НБУ назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Как отметил Шевченко, во время работы миссии представители Украины совместно с МВФ определили дальнейшие конкретные шаги, "которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества".

"Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет недоразумений с экспертами Фонда", - добавил он.

Во время встречи речь шла о перспективах продолжения сотрудничества с МВФ, создания специализированного финансового суда, снижения доли неработающих кредитов, приватизации государственных банков, а также присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Шевченко отметил, что Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект закона. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму возмещения вкладчикам.