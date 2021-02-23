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Глава НБУ назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Автор: Александр Белоус

Украинской власти для достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) необходимо решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с послами стран Большой семерки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Шевченко, во время работы миссии представители Украины совместно с МВФ определили дальнейшие конкретные шаги, "которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества".

"Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет недоразумений с экспертами Фонда", - добавил он.

Во время встречи речь шла о перспективах продолжения сотрудничества с МВФ, создания специализированного финансового суда, снижения доли неработающих кредитов, приватизации государственных банков, а также присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Шевченко отметил, что Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект закона. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму возмещения вкладчикам.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

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