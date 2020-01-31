Набсоветы госпредприятий не будут выполнять незаконные указания "сверху", - Гвоздий

Кабинет министров Украины пытается закрыть дефицит государственного бюджета постфактум, требуя дополнительные отчисления средств из прибыли стратегических государственных предприятий. Об этом заявил глава наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий, передает УНИАН.

"Сейчас ситуация такова, что огромный дефицит государственного бюджета Кабмин пытается закрыть, так сказать, постфактум. Источником восполнения этого дефицита, по планам правительства, должны стать дополнительные отчисления средств из прибыли стратегических государственных предприятий - таких как "Укрзализныця", "Укргидроэнерго", "Объединенная горно-химическая компания" за 2018 год. Эти компании уже перечислили 30% от прибыли за указанный период. И тем не менее, Кабмин принимает решение, по которому госкомпании должны перечислить дополнительно еще 60% от своей прибыли, что в целом составляет 90%", - пишет Гвоздий.

По его мнению, если бы акционер этих предприятий (государство) обратился, например, к одному из Наблюдательных советов для предоставления рекомендаций, то члены наблюдательных советов не пошли бы на принятие подобных решений.

"Ведь такие действия являются прямым превышением полномочий одного из субъектов, за что, между прочим, предусмотрена уголовная ответственность. Такой подход Кабмина напоминает методы управления госимуществом времен СССР, когда управленческие решения принимались по указанию "сверху", без учета интересов, планов развития и текущих показателей деятельности предприятия", - добавляет глава набсовета предприятия.

Гвоздий отмечает, что на сегодняшний день существует новая реальность корпоративного управления, в которой каждый из привлеченных субъектов является ответственным перед законом.

"Если я, как председатель Наблюдательного совета, получу какие-либо указания незаконного характера – выполнять их я не буду. Потому что я несу ответственность перед законом", - подытожил Гвоздий.