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Глава МЗС України завтра відвідає Кувейт

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом Кувейт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Відкриваємо нові горизонти на Близькому Сході та створюємо нові можливості для української держави, бізнесу та громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні Кулеба провів важливі переговори в Багдаді і це був перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.

"Наступна країна, яку відвідає міністр 18 квітня - Кувейт", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 17 квітня прибув із робочим візитом до Іраку. Під час поїздки він обговорив питання відбиття агресії РФ та експорт українського продовольства.

Вчора повідомлялося, що 17 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом іракську столицю Багдад.

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