Глава МЗС Угорщини хвалиться, що не бойкотував Лаврова і проти санкцій ЄС

"Існує лише одне рішення проблеми інфляції під час війни та різких цін на енергоносії: мир. Угорщина хоче миру. Використовуючи можливості, які надає ООН, я сказав про це і своєму колезі Сергію Лаврову, на жаль, як єдиний з міністрів закордонних справ серед країн ЄС", - написав Сійярто.

Також угорський міністр розповів журналістам деталі перемовин з Лавровим та вчергове висловив проросійську позицію.

"Ми не бачимо розумних причин обговорювати новий пакет санкцій, особливо коли йдеться про енергетику", - вважає Сійярто.

Він пояснює це тим, що нібито забезпечення енергопостачання є одним із найважливіших для Угорщини.

"Для нас це чітка червона лінія. Ми не хочемо, щоб угорський народ платив за війну, до якої він не мав відношення. Звичайно, якщо буде проект, ми будемо брати участь в обговореннях, але ми не дамо згоди ні на що, що буде суперечити нашим національним інтересам", - заявив Сійярто.

За його словами, європейська економіка "прямує до рецесії".

"Я вважаю, що це абсолютно суперечить інтересам Європи і народів, які в ній проживають" - додав Сійярто.

Нагадаємо, що під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН російський міністр Сергій Лавров вкотре транслював наративи Кремля про "безчинства" та "злочини" так званого "київського режиму".

Втім, глава українського МЗС Дмитро Кулеба поставив його на місце, висміявши, що за те, що Лавров втік з засідання Радбезу ООН відразу після завершення свого виступу, порівнявши його із "російськими солдатами, які теж останнім часом майстерно тікають".