Глава МЗС Польщі оголосить новий пакет допомоги Україні у Києві

За словами Вронського, візит є важливим, оскільки міністр Сікорський є першим чиновником такого рангу, який прибув до Києва після історичного рішення Євросоюзу розпочати вступні переговори з Україною.

Вронський додав, що у глави польського МЗС запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, українським колегою Дмитром Кулебою та ще низкою чиновників.

"Міністр приготує та представить пакет допомоги для України, а також ідею співпраці та політичної підтримки. Польща не може бути лише військовим хабом, вона має бути економічним та політичним хабом для України", - зазначив Вронський.

При цьому він не уточнив, про яку саме допомогу йдеться.

Конфлікт України та Польщі через блокаду кордону

Нагадаємо, такий візит відбувається на тлі блокади кордону з Україною, яку влаштували польські перевізники. Вони розпочали страйки на кількох пунктах пропуску - через це рух вантажівок значно ускладнений.

Перевізники вимагають, щоб Євросоюз скасував "транспортне безвіз" з Україною та повернув систему дозволів.

Нині новий польський уряд прем'єра Дональда Туска почав вирішувати цю проблему. Але, за словами міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака, це буде досить складно.