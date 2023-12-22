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Глава МЗС Польщі оголосить новий пакет допомоги Україні у Києві

Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (twitter.com/MSZ_RP)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого візиту до Києва, який розпочався сьогодні, 22 грудня, оголосить новий пакет допомоги Україні.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

За словами Вронського, візит є важливим, оскільки міністр Сікорський є першим чиновником такого рангу, який прибув до Києва після історичного рішення Євросоюзу розпочати вступні переговори з Україною.

Вронський додав, що у глави польського МЗС запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, українським колегою Дмитром Кулебою та ще низкою чиновників.

"Міністр приготує та представить пакет допомоги для України, а також ідею співпраці та політичної підтримки. Польща не може бути лише військовим хабом, вона має бути економічним та політичним хабом для України", - зазначив Вронський.

При цьому він не уточнив, про яку саме допомогу йдеться.

Конфлікт України та Польщі через блокаду кордону

Нагадаємо, такий візит відбувається на тлі блокади кордону з Україною, яку влаштували польські перевізники. Вони розпочали страйки на кількох пунктах пропуску - через це рух вантажівок значно ускладнений.

Перевізники вимагають, щоб Євросоюз скасував "транспортне безвіз" з Україною та повернув систему дозволів.

Нині новий польський уряд прем'єра Дональда Туска почав вирішувати цю проблему. Але, за словами міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака, це буде досить складно.

 

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