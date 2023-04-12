Глава МЗС обговорив безпеку у Чорноморському регіоні з румунським колегою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з румунським колегою Богданом Ауреску. Однією з тем обговорень стало зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter .

"Ми обговорили низку двосторонніх та регіональних питань, спрямованих на посилення безпеки у Чорноморському регіоні та за його межами", - розповів український міністр.

Кулеба зазначив, що Ауреску засудив страту українського військового та інші звірства російських окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 12-13 квітня в Румунії відбудеться перша Чорноморська конференція з безпеки, проведення якої ініціювала Україна.

Також ми писали, що Кулеба 12-13 квітня у Бухаресті проведе зустрічі з головами МЗС Румунії та Молдови.

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