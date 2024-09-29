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Глава МЗС Німеччини підтримує використання Україною далекобійної зброї

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Дальнобійна зброя має важливу роль. Тому Київ повинен мати можливість використовувати її для самооборони.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram видання Deutsche Welle.

"Я завжди говорила, що вона відіграє важливу роль, особливо для подолання мирного поясу на сході України", - заявила політик в ефірі телеканалу ARD.

Крім того, її запитали, чи має Німеччина у майбутньому постачати Україні ще якісь види озброєнь. За словами Бербок, вона висловила свою думку щодо цього, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає інакше. Глава МЗС додала, що коаліція не може домовитися з цього питання.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський протягом тривалого часу домагається дозволу на застосування західної зброї для ударів углиб території Росії.

Як пише Deutsche Welle, для цього США мали б дозволити використовувати ракети ATACMS, а Британія - крилаті ракети Storm Shadow. Теоретично, німецькі крилаті ракети Taurus могли б досягти Москви, проте Шольц відмовився постачати Україні таку зброю.

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