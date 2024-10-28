Глава МЗС Литви йде з посади лідера партії після поразки на виборах
Міністр закордонних справ Литви і глава Родинного союзу - Литовських християнських демократів Габріелюс Ландсбергіс оголосив про відставку з посади лідера партії після невдачі на виборах до Сейму Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Рішення продиктоване "ясним сигналом" від виборців, заявив він на пресконференції, додавши, що також не планує брати участь у наступному скликанні парламенту. Це означає, що його місце в багатомандатному окрузі займе інший представник партії.
Ландсбергіс наголосив, що причиною його відходу стали підсумки виборів і негативний вплив, який, за його словами, чинить на партію пов'язаний із ним дискурс.
"Партія має бути вільною і прагнути до трансформації, щоб не бути заручницею питань, пов'язаних із моєю персоною або моєю сім'єю", - зазначив він.
Родинний союз зазнав поразки на виборах, отримавши 18 місць у багатомандатних округах і 10 - в одномандатних, що підштовхнуло Ландсбергіса до відходу.
Тепер він зосередиться на завершенні роботи на посаді міністра закордонних справ, а свої подальші кроки залишає на розсуд долі та часу.
Вибори у Литві
Напередодні у Литві відбулися парламентські вибори, перемогу в яких здобули опозиційні соціал-демократи. Основними темами кампанії стали незадоволення високою вартістю життя та побоювання перед потенційними загрозами з боку Росії.
Згідно з офіційними даними, лівоцентристи отримали 52 місця у парламенті зі 141. На другому місці опинилася правляча партія "Союз Вітчизни" з 28 мандатами. Попередні дані також показують, що партія "За Литву" може отримати 14 місць, а Союз фермерів та зелених – вісім.
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