Глава МЗС Литви йде з посади лідера партії після поразки на виборах

Міністр закордонних справ Литви і глава Родинного союзу - Литовських християнських демократів Габріелюс Ландсбергіс оголосив про відставку з посади лідера партії після невдачі на виборах до Сейму Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Рішення продиктоване "ясним сигналом" від виборців, заявив він на пресконференції, додавши, що також не планує брати участь у наступному скликанні парламенту. Це означає, що його місце в багатомандатному окрузі займе інший представник партії.

Ландсбергіс наголосив, що причиною його відходу стали підсумки виборів і негативний вплив, який, за його словами, чинить на партію пов'язаний із ним дискурс.

"Партія має бути вільною і прагнути до трансформації, щоб не бути заручницею питань, пов'язаних із моєю персоною або моєю сім'єю", - зазначив він.

Родинний союз зазнав поразки на виборах, отримавши 18 місць у багатомандатних округах і 10 - в одномандатних, що підштовхнуло Ландсбергіса до відходу.

Тепер він зосередиться на завершенні роботи на посаді міністра закордонних справ, а свої подальші кроки залишає на розсуд долі та часу.