Глава МИД Литвы уходит с поста лидера партии после поражения на выборах

Министр иностранных дел Литвы и глава Родинного союза - Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис объявил об отставке с поста лидера партии после неудачи на выборах в Сейм Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Решение продиктовано "ясным сигналом" от избирателей, заявил он на пресс-конференции, добавив, что также не планирует участвовать в следующем созыве парламента. Это значит, что его место в многомандатном округе займет другой представитель партии.

Ландсбергис подчеркнул, что причиной его ухода стали итоги выборов и негативное влияние, которое, по его словам, оказывает на партию связанный с ним дискурс.

"Партия должна быть свободна и стремиться к трансформации, чтобы не быть заложницей вопросов, связанных с моей персоной или моей семьей", - отметил он.

Родинный союз потерпел поражение на выборах, получив 18 мест в многомандатных округах и 10 - в одномандатных, что подтолкнуло Ландсбергиса к уходу.

Теперь он сосредоточится на завершении работы на посту министра иностранных дел, а свои дальнейшие шаги оставляет на усмотрение судьбы и времени.