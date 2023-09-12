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Глава МЗС Італії: Кім Чен Ин - найгірший з можливих партнерів для Росії

Вівторок 12 вересня 2023 15:59
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Глава МЗС Італії: Кім Чен Ин - найгірший з можливих партнерів для Росії Фото: Антоніо Таяні, голова МЗС Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Кремля Володимир Путін робить помилку, намагаючись налагодити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Він є найгіршим з можливих союзників для Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Росія шукає підтримки, у тому числі військової, і союзників, і вона звернулася до найгіршого можливого партнера в особі Кім Чен Ина", - зазначив Таяні.

Він нагадав, що Північна Корея займає агресивну позицію в Індо-Тихоокеанському регіоні, а її постійні ракетні запуски та погрози засуджують у всьому світі.

"Росію ізольована, але вона намагається вийти з цієї ізоляції. Для вільного світу вона є агресивною силою. Китай також стурбований поведінкою Москви. Минулого тижня я попросив китайського міністра закордонних справ порадити Росії (дослухатися - ред.) до мудрих порад", - додав глава італійського МЗС.

Візит Кім Чен Іна до Росії

Нагадаємо, сьогодні, 12 вересня, Кім Чен Ин прибув з робочим візитом в Росію. Там він планує зустрітися з Володимиром Путіним.

Як неодноразово розповідали американські чиновники, одним з предметів обговорення може стати передача Росії зброї КНДР. Зокрема, країна-агресор може просити про постачання снарядів.

Джерела РБК-Україна в спецслужбах розповіли, що поки що підтверджень готовності північнокорейського диктатора розпочати військову допомогу Росії немає.

Більш детально про те, чому Росія хоче союзу з КНДР, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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