Глава МИД Италии: Ким Чен Ын - худший из возможных партнеров для России

Глава Кремля Владимир Путин совершает ошибку, пытаясь наладить отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Он является худшим из возможных союзников для России.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"Россия ищет поддержки, в том числе военной, и союзников, и она обратилась к худшему возможному партнеру в лице Ким Чен Ына", - отметил Таяни.

Он напомнил, что Северная Корея занимает агрессивную позицию в Индо-Тихоокеанском регионе, а ее постоянные ракетные запуски и угрозы осуждают во всем мире.

"Россия изолирована, но она пытается выйти из этой изоляции. Для свободного мира она является агрессивной силой. Китай также обеспокоен поведением Москвы. На прошлой неделе я попросил китайского министра иностранных дел посоветовать России (прислушаться - ред.) к мудрым советам", - добавил глава итальянского МИД.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Напомним, сегодня, 12 сентября, Ким Чен Ын прибыл с рабочим визитом в Россию. Там он планирует встретиться с Владимиром Путиным.

Как неоднократно рассказывали американские чиновники, одним из предметов обсуждения может стать передача России оружия КНДР. В частности, страна-агрессор может просить о поставках снарядов.

Источники РБК-Украина в спецслужбах рассказали, что пока подтверждений готовности северокорейского диктатора начать военную помощь России нет.

Более детально о том, почему Россия хочет союза с КНДР, можете узнать в материале РБК-Украина.