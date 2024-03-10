Глава МЗС про ідею Макрона щодо західних військ в Україні: це заощадить час Європі

Дискусія, викликана ідеєю президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення західних військ в Україні, заощадить час Європі. Потрібно зробити більше не лише для захисту України, але й самої Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю ELTA, яке цитує Delfi.

Міністр зазначив, що заява Макрона не стала несподіванкою для України. На думку глави МЗС, складається враження, що Париж - перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне, інші країни занепокоєні цим фактом.

"Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що у багатьох європейських столицях досі немає розуміння, що допомога Україні - це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист.

"Цей меседж від Макрона - це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", - заявив глава МЗС.

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

У Франції пояснили, що зараз не йдеться про відправлення сухопутних військ в Україну. Але Макрон допускає таку можливість у разі наступу росіян на Київ чи Одесу.