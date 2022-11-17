Глава МЗС Греції після прибуття до Лівії відмовився виходити з літака: що сталося

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас після прибуття до столиці Лівії відмовився виходити з літака і звернув візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Греції.

Зазначається, що Триполі, столиці Лівії, спочатку не було у маршруті міністра. Місто додали після прохання голови президентської ради Лівії Мохамеда Менфі, який хотів зустрітися з міністром.

Однак до аеропорту приїхала представниця тимчасового уряду Лівії, міністр закордонних справ Наджля Манкуш. Раніше країни домовилися, що не проводитимуть таких зустрічей.

"Візит міністра закордонних справ Нікоса Дендіаса в Триполі було скасовано, оскільки Міністерство закордонних справ Лівії порушило угоду про незустріч з Міністерством закордонних справ Лівії", - йдеться в повідомленні.

За даними грецьких ЗМІ, раніше Дендіас попередив, що до його намірів не входило бачити будь-кого з тимчасового уряду Лівії, термін повноважень якого минув. Греція вважає, що тимчасовий уряд не має легітимності підписати угоду.