Глава МЗС Франції про удари по російським НПЗ: Україна діє в рамках самозахисту

Удари по НПЗ

Нагадаємо, останнім часом на російських нафтопереробних заводах все частіше лунають вибухи. Їх причиною є атаки дронів.

Як неодноразово повідомляли джерела РБК-Україна, за атаками стоять українські Сили оборони. Станом на 15 березня, тільки з початку 2024 року проти російських НПЗ було скоєно 15 атак, а значні пошкодження отримали вісім заводів.

При цьому сьогодні, 2 квітня, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України атакували установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Потужність такої установки - 8 млн тонн нафти. Це, своєю чергою, становить 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік.

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