Глава МЗС Естонії: світ може повернутися до епохи "віку імперій", коли "сила робить право"

На його думку, повномасштабне вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в міжнародній системі, які ризикують фатально підірвати віру людей у ​​неї.

"Триваюча варварська загарбницька війна Росії проти України не просто зламала систему. Вона використовувала деякі зі своїх численних недоліків, щоб принизити, очевидно, нездійсненні норми та цінності. Якщо так триватиме, ми всі врешті-решт втратимо інтерес до збереження системи", - зазначив естонський міністр.

Варто зазначити, що Естонія вважалася лідером думок в ЄС протягом всієї війни в Україні, висуваючи пропозиції щодо закупівлі боєприпасів і переслідування російського керівництва через спеціальний трибунал.

Тепер Естонія розширює свої заклики до фундаментальних змін, а Цахкна стверджує, що "єдина впевненість" у світі, "це те, що існуюча міжнародна система не може довго існувати без змін".