UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Естонії: світ може повернутися до епохи "віку імперій", коли "сила робить право"

Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародна правова система, зокрема ООН і Міжнародний кримінальний суд, потребує термінових і фундаментальних змін, інакше вона може розвалитися.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На його думку, повномасштабне вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в міжнародній системі, які ризикують фатально підірвати віру людей у ​​неї.

"Триваюча варварська загарбницька війна Росії проти України не просто зламала систему. Вона використовувала деякі зі своїх численних недоліків, щоб принизити, очевидно, нездійсненні норми та цінності. Якщо так триватиме, ми всі врешті-решт втратимо інтерес до збереження системи", - зазначив естонський міністр.

Варто зазначити, що Естонія вважалася лідером думок в ЄС протягом всієї війни в Україні, висуваючи пропозиції щодо закупівлі боєприпасів і переслідування російського керівництва через спеціальний трибунал.

Тепер Естонія розширює свої заклики до фундаментальних змін, а Цахкна стверджує, що "єдина впевненість" у світі, "це те, що існуюча міжнародна система не може довго існувати без змін".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяООНМеждународный уголовный суд