Глава МЗС Британії зустрівся з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британського міністра в Twitter.

"Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не тільки словами. Я дав вам обіцянку сьогодні. Британія має намір дотриматися її", - зазначив міністр.

Зеленський опублікував відео з зустрічі з очільником МЗС Британії та подякував за візит.

Раніше ми повідомляли, що глава МЗС Британії вперше прибув з візитом до Києва. У столиці України він провів зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Крім того, Клеверлі перед візитом анонсував додатковий пакет допомоги на 3 млн фунтів стерлінгів. Також Україна отримає карети швидкої допомоги та машини екстреної допомоги.

Нагадаємо, що минулого тижня Україну відвідав прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, який теж зустрівся з Володимиром Зеленським.

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