ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Британії зустрівся з Зеленським

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 12:14
Глава МЗС Британії зустрівся з Зеленським Фото: президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі (twitter.com/JamesCleverly)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британського міністра в Twitter.

"Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не тільки словами. Я дав вам обіцянку сьогодні. Британія має намір дотриматися її", - зазначив міністр.

Зеленський опублікував відео з зустрічі з очільником МЗС Британії та подякував за візит.

Раніше ми повідомляли, що глава МЗС Британії вперше прибув з візитом до Києва. У столиці України він провів зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Крім того, Клеверлі перед візитом анонсував додатковий пакет допомоги на 3 млн фунтів стерлінгів. Також Україна отримає карети швидкої допомоги та машини екстреної допомоги.

Нагадаємо, що минулого тижня Україну відвідав прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, який теж зустрівся з Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Великобританія МИД Украины Візит в Україну
NEWS
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України