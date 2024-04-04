Глава МЗС Британії виключив можливість відправлення військ в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відкинув можливість відправки західних військ в Україну для врегулювання триваючої війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Він визнав, що "війна буде програна, якщо союзники не втрутяться".
Але на запитання, чи повинні західні країни відправляти війська в Україну, Кемерон відповів "ні".
"Ми не хочемо давати Путіну таку мету", - заявив він.
Міністр сказав, що Велика Британія використовуватиме "архітектуру НАТО" для надання підтримки Україні, але провів відмінність між місією НАТО "для України" і "в Україні".
"Я думаю, що немає нічого ескалаційного в тому, щоб сказати, що ми збираємося допомогти цій незалежній, суверенній країні дати відсіч агресору, і ми надамо їй усю можливу допомогу, щоб зробити це", - заявив він.
Політик повідомив, що наступного тижня він здійснить свій другий візит до США відтоді, як став міністром закордонних справ, і закликатиме Конгрес надати більшу фінансову підтримку, яка "може змінити хід подій" в Україні.
За його словами, НАТО доведеться працювати з тим, хто переможе на виборах у США цього року, тому зараз саме час привести себе в "найкращу форму до листопада" - натякаючи на скарги кандидата Дональда Трампа.
"Якщо ми зможемо отримати ці гроші з Конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні необхідну зброю, якщо ми зможемо показати Путіну, що він не може нас перечекати, і що Україна збирається дати відсіч і відвоювати більше своєї території. Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді, ми подивимося на ситуацію в Україні і... подивимося на те, що все більше і більше членів НАТО витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо: це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх", - заявив він.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.
Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.
Проте більшість країн не підтримали позиції Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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