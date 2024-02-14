Глава МЗС Британії відвідає Східну Європу для обговорення підтримки України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідає Болгарію і Польщу, щоб надати підтримку Україні та просунути заходи з боротьби з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС Британії.

Майже через два роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кемерон відвідає Болгарію і Польщу, а потім вирушить на Мюнхенську конференцію з безпеки. Ця поїздка підкреслить прихильність Великої Британії міжнародній безпеці і продемонструє, як Сполучене Королівство розширює оперативну співпрацю з країнами Європи, які борються з величезною проблемою нелегальної міграції.

Україна стоятиме на порядку денному під час усього візиту, і очільник МЗС Британії зосередиться на роботі з партнерами, включно з Болгарією та Польщею, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку.

Обговорюватимуться питання про те, як зміцнити Україну у війні зараз, забезпечити перемогу України, якщо російський дикатор Володимир Путін продовжить військові дії, і закласти основи довгострокового майбутнього України.

Під час переговорів із колегами міністр закордонних справ також обговорить, як Велика Британія посилює підтримку ключових союзників по НАТО, зокрема для підвищення стійкості, припинення залежності від російських енергоносіїв і боротьби з кіберзагрозами та дезінформацією.

Допомога Україні від Британії

Британія - один з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 і багато іншого.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститися від дронів-камікадзе "Шахед".

Також глава МЗС Девід Кемерон нещодавно заявляв, що Великобританія у 2024 році має намір зберігати рівень допомоги Україні або навіть збільшити його.

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