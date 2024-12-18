Глава МЗС Австралії прибула до Києва

"Я був радий зустріти міністра закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей і дискусій", - написав.

Допомога Австралії Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія активно підтримує Україну, надаючи значну військову та фінансову допомогу.

У липні 2024 року Австралія оголосила про найбільший пакет військової допомоги на суму 250 млн доларів США. До нього увійшли керовані ракети, ракети ППО, протитанкова зброя, боєприпаси та інше обладнання.

У листопаді 2024 року в рамках нового пакета військової допомоги Австралія передала Україні 14 катерів із жорстким корпусом на суму 14 мільйонів доларів США для посилення морської оборони.

У грудні 2024 року Австралія виділила 50 мільйонів доларів США через Міжнародний фонд для закупівлі пріоритетного військового обладнання для України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки та понад 1,5 мільярда доларів загальної підтримки уряду України.

Загалом Австралія демонструє непохитну підтримку України, надаючи значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу в боротьбі проти російської агресії.