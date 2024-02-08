Глава Мюнхенської конференції виступив за припинення війни в Україні шляхом переговорів

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген виступає за вирішення проблеми припинення війни в Україні шляхом переговорів. Зокрема, відповідно до Мінської угоди, що провалилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Вона (війна, - ред.) не повинна закінчитися, як Перша світова війна, із сотнями тисяч загиблих. Тому правильно буде подумати про те, як досягти рішення шляхом переговорів. І я думаю, що ми, безумовно, можемо взяти Мінські угоди як керівництво", - заявив він.

Хойсген послався на заяви головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, згідно з якими на фронті склалася патова ситуація, як на Західному фронті в Першій світовій війні.

Про "патову" ситуацію

Восени у виданні The Economist було опубліковано статтю від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій йшлося про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут (що трактували як "патову ситуацію") і наразі жодна зі сторін не може просуватися, оскільки однаково технологічно оснащена.

Головком зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. Але запропонував свій варіант виходу із ситуації.

Зокрема, генерал висловив думку, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок. Водночас, на таку думку різко відреагував Володимир Зеленський, який у листопаді заявив, що ситуація не є патовою, а просування ЗСУ повільно, бо Україна береже своїх військових.

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