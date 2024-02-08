Глава Мюнхенской конференции выступил за прекращение войны в Украине путем переговоров

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступает за решение проблемы прекращения войны в Украине путем переговоров. В том числе, в соответствии с провалившимся Минским соглашением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Она (война, - ред.) не должна закончиться, как Первая мировая война, с сотнями тысяч погибших. Поэтому правильно будет подумать о том, как достичь решения путем переговоров. И я думаю, что мы, безусловно, можем взять Минские соглашения в качестве руководства", - заявил он.

Хойсген сослался на заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, согласно которым на фронте сложилась патовая ситуация, как на Западном фронте в Первой мировой войне.

О "патовой" ситуации

Осенью в издании The Economist была опубликована статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой говорилось, что ситуация на фронте зашла в тупик (что трактовали как "патовую ситуацию") и пока ни одна из сторон не может продвигаться, поскольку одинакового технологически оснащена.

Главком отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. Но предложил свой вариант выхода из ситуации.

В частности, генерал высказал мнение, что для выхода из тупика нужен мощный технологический скачок. В то же время на такое мнение резко отреагировал Владимир Зеленский, который в ноябре заявил, что ситуация не является патовой, а продвижение ВСУ медленно, потому что Украина бережет своих военных.

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