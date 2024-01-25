Глава МВС та керівник ДПСУ побували на позиціях прикордонників у Харківській області

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Державної прикордонної служби побували на позиціях захисників у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Клименка у Telegram.

Клименко та Дейнеко відвідали позиції бійців "Сталевого кордону", які знаходяться у Харківській області за декілька кілометрів від кордону з РФ. Поїздка відбулася у першу річницю створення бригади "Сталевий кордон".

Глава МВС зазначає, що ворог все частіше використовує безпілотники як для розвідки, так і для завдання точкових ударів. Прикордонники щодня ліквідовують ворожі дрони. Деякі з них були виготовлені лише кілька місяців тому.

Придатні дрони прикордонники повертають попереднім власникам, але вже з "подарунками".

"Воїни бригади протидіють ворожим ДРГ та постійно відбивають атаки противника на передовій. На озброєнні підрозділ має потужні вогневі засоби", - додав міністр.

Клименко вручив нагороди прикордонникам за високі досягнення на фронті.

Фото: Клименко відвідав прикордонників у Харківській області (facebook.com/mvs.gov.ua)

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

При цьому місцева влада та військові зазначають, що активні бойові дії на цьому напрямку тривають, але ЗСУ стримують ворога. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія не має достатньо сил у Бєлгородській області, щоб повторити наступ на Харків.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції в районі міста Куп'янськ 9 січня.