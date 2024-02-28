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Глава МВС Франції про іноземне втручання: Росія сьогодні є головним ворогом

Фото: глава МВС Франції Джеральд Дарманін (twitter.com/GDarmanin)
Автор: Володимир Костирін

Міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін в ході виступу перед юридичним комітетом Сенату щодо зростання антисемітських дій висловився про "іноземне втручання" та назвав російську загрозу - найпершою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Перша загроза - це російська загроза. Безсумнівно... Росія сьогодні є головним ворогом (Франції, - ред.) в інформаційній війні, агресії на території", - сказав чиновник.

Дарманін як приклад такого типу втручання нагадав про справу щодо графіті із зірками Давида, нанесених на будівлях у Паризькому регіоні та в Парижі в жовтні минулого року, та відзначив, що це був результат російських "проксі".  

"Це форма шпигунства 2.0, 3.0, з якою ми повинні боротися, тому що я вважаю, що найгіршим у цьому типі є незнання походження цих атак, яких ми зазнаємо на нашій землі", - додав міністр.

Нагадаємо, що у цій справі було заарештовано молдавське подружжя та встановлено ймовірного спонсора - проросійського молдовського бізнесмена.

Також глава МВС зауважив, що Росія "не тільки веде цю інформаційну, агресивну війну" у Франції. За його словами, постраждало "багато західних територій".

Він також додав, що РФ була "не єдиною" країною, яка практикувала це втручання, і "існують інші азіатські держави, які займаються такою роботою".

Антиізраїльські акції у Франції та російський "слід"

Нагадаємо, у листопаді минулого року французькі поліцейські затримали пару з Молдови за нанесення графіті у вигляді зірки Давида на будівлю школи в Парижі. Заарештовані зізналися, що робили це за завданням громадянина з РФ.

Зазначимо, що за словами міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена, у Франції з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС розпочали масоване вторгнення до Ізраїлю, і станом на кінець місяця було зафіксовано "857 антисемітських актів", було заарештовано 425 громадян, пов'язаних із подібними порушеннями.

Так, нагадаємо, що 12 жовтня у центрі Парижа поліція та жандармерія розігнали заборонені пропалестинські мітинги із застосуванням сльозогінного газу та водометів.

До слова, раніше того ж дня глава МВС Франції запровадив заборону на пропалестинські мітинги з метою недопущення масових заворушень у країні.

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