Глава МВФ заявила о необходимости постоянной поддержки экономики Украины

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что для подготовки к послевоенному восстановлению Украины важна постоянная экономическая поддержка со стороны стран-партнеров и организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы МВФ.
"Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины необходима для того, чтобы заложить основы для восстановления современной конкурентоспособной Украины", - говорится в публикации.
Также Георгиева поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за "очень хороший звонок", имея в виду совместные телефонные переговоры, темами которых стало обеспечение финансовой стабильности нашего государства и восстановление после окончания войны.
Ранее сообщалось, что МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны против РФ. Также фонд поддержит страны, которые приняли беженцев из нашей страны.
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