Глава МВФ предупредила об ухудшении ситуации в мировой экономике

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила официальных лиц Группы 20 крупнейших экономик принять срочные меры по борьбе с инфляцией. Она предупредила, что "исключительно неопределенные" глобальные экономические перспективы могут ухудшиться, если цены продолжат повышаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Георгиева, выступая на встрече финансовых представителей G20 в Индонезии, заявила, что все больше разгорающаяся России против Украины усилила давление на цены на сырьевые товары и энергоносители, а глобальные финансовые условия ужесточились больше, чем ожидалось.

В то же время сбои, связанные с пандемией, и новые узкие места в цепочках поставок продолжали сказываться на экономической активности. Давление на страны с крупной задолженностью росло, и ситуация с долгом "быстро ухудшалась", сказала она.