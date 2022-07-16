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Глава МВФ предупредила об ухудшении ситуации в мировой экономике

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила официальных лиц Группы 20 крупнейших экономик принять срочные меры по борьбе с инфляцией. Она предупредила, что "исключительно неопределенные" глобальные экономические перспективы могут ухудшиться, если цены продолжат повышаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Георгиева, выступая на встрече финансовых представителей G20 в Индонезии, заявила, что все больше разгорающаяся России против Украины усилила давление на цены на сырьевые товары и энергоносители, а глобальные финансовые условия ужесточились больше, чем ожидалось.

В то же время сбои, связанные с пандемией, и новые узкие места в цепочках поставок продолжали сказываться на экономической активности. Давление на страны с крупной задолженностью росло, и ситуация с долгом "быстро ухудшалась", сказала она.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что 2022 год будет сложным для мировой экономики, а в следующем - риски глобальной рецессии вырастут. Это в свою очередь может привести к глобальному кризису.

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МВФ