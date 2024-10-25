Глава МВФ попередила про уповільнення економічного зростання: чим це загрожує світу

"Ми очікуємо, що світова економіка зростатиме на 3,2% за рік і сповільниться до 3,1% за рік протягом п'яти років. Це найнижчий середньостроковий прогноз за десятиліття", - сказала вона.

Як зазначила Георгієва, зростання залишається на позитивній території, а відсоткові ставки знижуються.

"Для більшості країн світу м'яка посадка вже не за горами. Але люди не почуваються добре щодо своїх економічних перспектив. Усіх, кого я тут питаю, як ваша економіка, відповідь – добре. Як настрій ваших людей, відповідь – не дуже. Сім'ї по - як і раніше, страждають від високих цін, а глобальне зростання слабке", - додала глава МВФ.

За її словами, торгівля більше не є потужним двигуном зростання, і ми живемо у більш фрагментованій світовій економіці.

"Тим часом державний борг на шляху до того, щоб перевищити 100 трильйонів доларів цього року, що є історичним максимумом та еквівалентно 93% відсотків світового ВВП.

МВФ очікує, що 2030 року, що ця цифра наблизиться до 100% ВВП.

"Світова економіка ризикує застрягти в ситуації низького зростання та високого боргу. Це означає нижчі доходи та менше робочих місць. Це також означає нижчі доходи уряду, а отже, менше інвестицій для підтримки сімей та боротьби з довгостроковими проблемами, такими як зміна клімату. Це тривожні часи", - сказала вона.

Шляхи вирішення проблем

Георгієва зазначив, що порядок денний МВФ фокусується на двох пріоритетах: забезпечити м'яку посадку та вирватися з низького зростання та високого боргу

За її словами, по-перше, необхідно забезпечити, щоб інфляція повернулася до цільового рівня скрізь. "Найбільші центральні банки, включаючи США, правильно стали на шлях пом'якшення. Тепер головне - закінчити роботу з інфляції, не завдаючи непотрібної шкоди ринку праці", - сказала вона.

По-друге, зараз саме час діяти щодо боргу та дефіциту. Після багатьох років такої необхідної фіскальної підтримки у відповідь на потрясіння саме час відновити фіскальні буфери. У більшості країн це можна зробити поступово, але треба починати вже зараз, заявила Георгієва.

"Третє і найважливіше, вкрай важливо, щоб країни проводили реформи, що сприяють зростанню, від скорочення бюрократичної тяганини до покращення управління. Ми бачили, як реформи стали джерелом значних вигод у всіх країнах. Наш аналіз показує, що ці реформи можуть підвищити обсяг виробництва до 8% за 4 роки в країнах, що розвиваються", - повідомила Георгієва.