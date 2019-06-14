Глава МВФ написала письмо Порошенко

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард высоко оценила усилия Украины во время президентства Петра Порошенко. Об этом говорится в ее письме на имя Петра Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Позвольте выразить свою высокую оценку вашему президентству", – отметила Лагард.

Она также отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и Фондом при президентстве Порошенко, во время которого "Украина успешно вернулась к макроэкономической стабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014-2015 годов".

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что "это было действительно выдающееся достижение в очень сложный период, ведь я хорошо помню те огромные вызовы, тогда встали перед Украиной".