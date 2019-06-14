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Глава МВФ написала письмо Порошенко

Новости » Политика    14.06.2019 - 12:05
Глава МВФ написала письмо Порошенко
Порошенко и Лагард (фото: из открытых источников)

Лагард отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и МВФ во время президентства Порошенко

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард высоко оценила усилия Украины во время президентства Петра Порошенко. Об этом говорится в ее письме на имя Петра Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Позвольте выразить свою высокую оценку вашему президентству", – отметила Лагард.

Она также отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и Фондом при президентстве Порошенко, во время которого "Украина успешно вернулась к макроэкономической стабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014-2015 годов".

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что "это было действительно выдающееся достижение в очень сложный период, ведь я хорошо помню те огромные вызовы, тогда встали перед Украиной".

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