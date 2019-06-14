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Глава МВФ написала листа Порошенку

Новини » Політика    14.06.2019 - 12:05
Глава МВФ написала листа Порошенку
Порошенко і Лагард (фото: з відкритих джерел)

Лагард наголосила на високому рівні співпраці між Україною та МВФ за президентства Порошенка

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард високо відзначила зусилля України за часів президенства Петра Порошенка. Про це йдеться у її листі на ім’я Петра Порошенка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"Дозвольте висловити свою високу оцінку вашому президентству", – зазначила Лагард.

Вона також наголосила на високому рівні співпраці між Україною та Фондом за президентства Порошенка, під час якого "Україна успішно повернулася до макроекономічної стабільності та зростання після глибокої економічної кризи 2014-2015 років".

Директор-розпорядник МВФ наголосила, що "це було справді видатне досягнення у дуже складний період, адже я добре пам’ятаю ті величезні виклики, що тоді постали перед Україною".

Глава МВФ написала листа Порошенку

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Новини України Порошенко ПетроКристин ЛагардМВФ
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