Глава МВД назвал главную версию смерти мэра Кривого Рога и заявил о злоупотреблениях в городе

По его словам, давление на следствие на сегодня не оказывается, а информацию о причинах смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Однако есть внешние факторы, которые уже установлены: состоялся ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были выявлены серьезные злоупотребления", - рассказал Монастырский.

Он считает, что это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы.

"В этом случае - мэр", - отметил он.