Глава МВД Чехии даст показания в полиции о несостоявшейся поездке в Москву

Первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек даст в полиции показания о своем несостоявшемся визите в Москву, который был запланирован на апрель текущего года. Он подчеркнул, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гамачека в эфире телеканала CNN Prima NEWS .

"Во вторник (7 сентября - ред.) я дам показания в полиции", - сказал Гамачек.

По его словам, он собирается правдиво описать подготовку визита в Россию, поскольку в этом нет никакого уголовного преступления.

В мае текущего года Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии начал расследование обстоятельств подготовки поездки Гамачека в Москву. В начале августа чешский премьер-министр Андрей Бабиш снял запрет на разглашение главой МВД информации о несостоявшемся в апреле визите в Россию.