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Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку после пожара в COVID-больнице

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Северная Македония, Суббота 11 сентября 2021 04:42
Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку после пожара в COVID-больнице Фото: в Северной Македонии возросло число жертв пожара до 14 (twitter.com/supportfromks)
Автор: Артур Родивилов

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче подал в отставку после взрыва и пожара в больнице в Тетово, где лечат пациентов с коронавирусом. Жертвами стали 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что заместитель министра здравоохранения Илир Хасани и два руководителя больницы уже подали в отставку из-за пожара.

"Трагедия в Тетово очень сильно повлияла на меня. Как врач и министр я по этическим соображениям подал прошение об отставке премьер-министру Зорану Заеву", - заявил министр.

Пожар возник в результате взрыва модульного блока. Его потушили спустя два часа после взрыва кислородных баллонов, которые используются для лечения пациентов с COVID.

Прокуратура распорядилась провести вскрытие для опознания тел 14 человек, погибших в результате пожара. Некоторым из погибших потребуется анализ ДНК, чтобы определить их личность. По предварительной информации, среди погибших нет медперсонала.

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