Глава Мінтранспорту США прибув до Києва з неоголошеним візитом

Дипломат опублікувала у мережі спільне фото із головою Мінтранспорту США на київському залізничному вокзалі.

Посол США в Україні Бріджіт Брінк і міністр транспорту США Піт Буттіджедж у Києві 8 листопада (фото: twitter.com/USAmbKyiv)

"Рада вітати міністра Піта Буттіджеджа в Україні", - підписала вона знімок.

Також посол уточнила, що сьогоднішній меседж американської сторони "чіткий": Штати "підтримують Україну та український народ".

Що відомо про Буттіджедж: довідка

Пітер (Піт) Буттіджедж планував висуватися в кандидати в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року, проте згодом зняв свою кандидатуру.

41-річний чиновник є 19-м міністром транспорту США.

Буттіджедж першим міністром у Штатах зі спільноти ЛГБТ, якого затвердив Сенат.

До роботи в уряді був мером міста Саут-Бенда, проте на цій посаді мав "паузу" у сім місяців, під час якої служив в Афганістані лейтенантом резерву ВМФ. Понині залишається чинним лейтенантом військово-морського резерву.

Нагадаємо також, що 27 липня було оголошено, що Нік представлятиме США на українській дипломатичній місії Кримська платформа.