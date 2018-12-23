Глава Минобороны Британии хотел сместить Терезу Мэй, - The Times

Фото: Гэвий Уильямсон (flickr.com Ian Davidson)

Уильямсон в ресторане хвастался планами по устранению конкурентов на пост премьер-министра

Глава Министерства обороны Британии Гэвин Уильямсон был обвинен в создании кампании целью которой было сместить со своего поста премьер-министра Британии Терезу Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные газеты The Times.

Издание сообщает, что планы Уильямсона были раскрыты после того, как один из посетителей ресторана в отеле Beamont подслушал его разговор с двумя друзьями, которые обедали в этом заведении. Собеседник рассказал, что это произошло 18 декабря 2018, через 5 дней после того, как планировалось вынести Мэй вотум о недоверии из-за ее уступок в переговорах по Brexit перед ЕС.

Источник утверждает, что министр хвастался планами устранить конкурентов, что претендуют на кресло премьер-министра, среди которых министр внутренних дел Британии Саджид Джавид и глава МИД Джереми Хант. Также издание сообщает, что он хотел "покорить" Демократическую юнионскую партию, которая является в парламенте союзником Консервативной партии.

В то же время источник, близкий к Уильямсону рассказал газете, что против главы Минобороны развернули "клеветническую кампанию". Он рассказал, что у него "нулевые лидерские амбиции" и он планирует оставаться главой министерства еще минимум два года, чтобы проследить за программой модернизации обороноспособности Королевства.

Напомним, в Британии проголосовали по вотуму недоверия Мэй. В Великобритании в ходе внутрипартийного голосования консерваторов только 117 человек проголосовали за вынесение вотума недоверия британскому премьеру и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй, 200 высказались против.