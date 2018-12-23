Глава Міноборони Британії хотів змістити Терезу Мей, - The Times

Фото: Гэвий Вільямсон (flickr.com Ian Davidson)

Вільямсон в ресторані хвалився планами з усунення конкурентів на пост прем'єр-міністра

Глава Міністерства оборони Британії Гевін Вільямсон був звинувачений у створенні кампанії метою якої було змістити зі своєї посади прем'єр-міністра Британії Терезу Мей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані газети The Times.

Видання повідомляє, що плани Вільямсона були розкриті після того, як один з відвідувачів ресторану в готелі Beamont підслухав його розмову з двома друзями, які обідали в цьому закладі. Співрозмовник розповів, що це сталося 18 грудня 2018, через 5 днів після того, як планувалося винести Мей вотум про недовіру з-за її поступок у переговорах по Brexit перед ЄС.

Джерело стверджує, що міністр хвалився планами усунути конкурентів, що претендують на крісло прем'єр-міністра, серед яких міністр внутрішніх справ Британії Саджида Джавід і глава МЗС Джеремі Хант. Також видання повідомляє, що він хотів підкорити Демократичну юніонску партію, яка є в парламенті союзником Консервативної партії.

У той же час джерело, близьке до Вільямсона розповіло газеті, що проти глави Міноборони розгорнули "наклепницьку кампанію". Він розповів, що у нього "нульові лідерські амбіції" і він планує залишатися главою міністерства ще мінімум два роки, щоб простежити за програмою модернізації обороноздатності Королівства.

Нагадаємо, в Британії проголосували за вотуму недовіри Мей. У Великобританії в ході внутрішньопартійного голосування консерваторів тільки 117 осіб проголосували за винесення вотуму недовіри британському прем'єру і лідеру Консервативної партії Терези Мей, 200 висловилися проти.