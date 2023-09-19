Глава Міноборони США анонсував зустріч із Зеленським у Пентагоні

За словами Остіна, зустріч із Зеленським відбудеться у четвер у Пентагоні.

"Це 15-те засідання, і кожного разу мене вражає відданість більше 50- ти країн, які тут зібрались, щоб допомогти Україні у захисті. Вперше до нас приєднався міністр оборони України Умєров. Також я очікую зустрітись з президентом Зеленським у четвер у Пентагоні", - сказав він.

Остін також заявив, що наразі задоволений результатами проведеного засідання.

Зустріч "Рамштайн-15"

Нагадаємо, що чергова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 19 вересня. На ній Україну вперше представить новий міністр оборони Рустем Умеров.

На думку експертів, однією із ключових тем нової зустрічі Контактної групи з оборони України стануть нагальні потреби нашої країни.

Аналітики сходяться на думці, що нагальною потребою для ЗСУ зараз є артилерія, оскільки Росія з ймовірною допомогою Північної Кореї може повернутися до тактики "вогневого валу". Також напередодні опалювального сезону Україні потрібна велика кількість систем ППО.

Більш детально про черговий "Рамштайн" можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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