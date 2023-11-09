Міністр оборони Фінляндії розповів, як країна готується протидіяти загрозам від РФ

"Потрібно мати велику резервістську армію, яка зможе протистояти такого роду загрозам, тому що зараз ключовим моментом у європейській політиці безпеки є те, що ми більше не ведемо тісного діалогу з Росією", - сказав урядовець.

Фінляндія має можливість розгорнути 280 000 військовослужбовців у воєнний час із підготовленого резерву чисельністю трохи менше мільйона осіб завдяки системі призову, за якої більшість чоловіків і деякі жінки проходять військову підготовку тривалістю від шести місяців до року.

Це робить резервні сили Фінляндії найбільшими в Європі.

"Ви більше не можете справлятися з гнучкими невеликими групами в різних видах кризового управління в будь-якій глобальній ситуації", - сказав Хакканен.

Потрібно бути готовим діяти без США

Однак політика безпеки Фінляндії визначається не тільки здатністю розгорнути великі бойові сили.

Хакканен заявив, що Росія разом із деякими іншими країнами використовує всі засоби, щоб струсити західні країни та їхні відкриті суспільства, перетворюючи міграцію на зброю, використовуючи атаки на енергетичний сектор та інші гібридні війни.

Він закликав європейські країни взяти на себе більше відповідальності за свою безпеку, зокрема завдяки виробництву більшої кількості боєприпасів і розвитку оборонної промисловості, а також підготовки до сценарію, коли їм доведеться діяти без США.

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Також стало відомо, що митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.