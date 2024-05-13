Глава Минобороны Британии о замене Шойгу: новая марионетка Путина

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Он отметил, что Шойгу стал виновником гибели более 355 тысяч своих солдат и массовых страданий мирного населения в результате незаконной кампании в Украине.

"России нужен министр обороны, который отменил бы это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат, - это еще одну марионетку Путина", - подчеркнул министр.