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Глава Мінфіну США вимагає від G20 засудити російське вторгнення в Україну

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Україна, Субота 25 лютого 2023 11:57
Глава Мінфіну США вимагає від G20 засудити російське вторгнення в Україну Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рішуча заява із засудженням війни Росії в Україні "абсолютно потрібна" для комюніке за підсумками зустрічі фінансових лідерів G20 в Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів США Джанет Єллен агентству Reuters.

Єллен заявила, що виняток із комюніке засудження війни був би кроком тому порівняно із заявою, зробленою лідерами G20 у листопаді минулого року на індонезійському острові Балі.

"Я думаю, що в комюніке має бути заява, яка засуджує війну Росії. Ми вже робили це в минулому, на Балі, і це те, що я вважаю абсолютно необхідним. І я думаю, що G7, безумовно, єдина в цьому, так що це те, чого я чекаю і вважаю за необхідне і доречне", - сказала Єллен.

На питання, чи буде випущено комюніке зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральних банків G20 без такої заяви, Єллен відповіла, що переговори тривають.

Зустріч в індійському Бангалорі має закінчитися пізно увечері у суботу, 25 лютого.

На Балі лідери G20 виступили із заявою, в якій говорилося: "Більшість членів різко засудили війну в Україні", що свідчить про те, що Росія, член G20, виступила проти цього формулювання. У балійській декларації було додано: "Були й інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій".

Нагадаємо, саміт міністрів фінансів та голів центральних банків Великої двадцятки" (G20), організований Індією, швидше за все, завершиться без спільного комюніке через розбіжності з приводу війни Росії проти України. Зокрема, Росія та Китай блокують пропозиції західних країн.

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