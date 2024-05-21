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Глава Мінфіну США вимагає від банків ЄС дотримання санкцій проти Росії

США, Вівторок 21 травня 2024 10:49
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Глава Мінфіну США вимагає від банків ЄС дотримання санкцій проти Росії Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівники європейських банків мають активізувати свої зусилля щодо виконання заходів щодо припинення спроб Росії обійти санкції.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві для зустрічі з банкірами Єллен зазначила, що запровадження вторинних санкцій у грудні минулого року зірвало зусилля Росії щодо закупівлі товарів, необхідних для її війни проти України, але необхідно провести додаткову роботу.

"Я закликаю всі установи вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог і посилити увагу до спроб Росії ухилитися", заявила Єллен.

Вона прямо рекомендувала керівникам стежити за дотриманням санкцій зарубіжними філіями та дочірніми компаніями своїх банків та звертатися до іноземних клієнтів - кореспондентських банків з проханням зробити те саме, особливо в юрисдикціях з високим рівнем ризику.

"Росія відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США. Ми повинні зберігати пильність, щоб не допустити можливості Кремля забезпечувати свою оборонно-промислову базу та отримати для цього доступ до наших фінансових систем", - сказала Єллен.

Санкції США

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден у грудні підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії. Згідно з рішенням цим банкам можуть закрити доступ до фінансової системи США, що фактично означає смерть банку.

На початку травня Мінфін США надіслали банку Raiffeisen Bank International попередження про те, що доступ до фінансової системи США може бути закритий, якщо банк продовжить розширювати свою діяльність на території Росії. У заяві також говорилося, що поведінка Raiffeisen ставить під загрозу національну безпеку США.

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