Глава Мінфіну США вимагає від банків ЄС дотримання санкцій проти Росії

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві для зустрічі з банкірами Єллен зазначила, що запровадження вторинних санкцій у грудні минулого року зірвало зусилля Росії щодо закупівлі товарів, необхідних для її війни проти України, але необхідно провести додаткову роботу.

"Я закликаю всі установи вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог і посилити увагу до спроб Росії ухилитися", заявила Єллен.

Вона прямо рекомендувала керівникам стежити за дотриманням санкцій зарубіжними філіями та дочірніми компаніями своїх банків та звертатися до іноземних клієнтів - кореспондентських банків з проханням зробити те саме, особливо в юрисдикціях з високим рівнем ризику.

"Росія відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США. Ми повинні зберігати пильність, щоб не допустити можливості Кремля забезпечувати свою оборонно-промислову базу та отримати для цього доступ до наших фінансових систем", - сказала Єллен.

Санкції США

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден у грудні підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії. Згідно з рішенням цим банкам можуть закрити доступ до фінансової системи США, що фактично означає смерть банку.