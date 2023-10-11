Глава Мінфіну США не відкидає санкцій проти Ірану після нападу ХАМАС на Ізраїль

"Я не стала б нічого виключати з обговорення можливих майбутніх дій, але я напевно не хочу забігати вперед", - сказала Єллен під час прес-конференції в Марракеші, Марокко.

Виступаючи на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку, Єллен відкинула поширену думку про те, що США поступово послабили деякі санкції щодо продажу іранської нафти в рамках ширших зусиль щодо дипломатичного зближення.

"Ми жодним чином не послабили наші санкції щодо іранської нафти", - сказала вона, додавши, що США постійно вивчають нову інформацію, яка може обґрунтувати посилення санкцій. - Ми продовжимо це робити”.

Після несподіваного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, якому Іран висловив своє схвалення, поки незрозуміло, чи США посилюватимуть обмеження на експорт іранської нафти.

Повідомляється, що з самого страшного нападу на Ізраїль за останні десятиліття загинуло понад 1200 людей. З того часу ізраїльські сили завдають ударів по бойовикам і з'являються ознаки того, що вони готуються до наземної операції в секторі Газа.

Економічна загроза

Конфлікт та реакція фінансових ринків створюють ще одну загрозу тендітній світовій економіці, яка все ще відновлюється після пандемії COVID-19 та наслідків вторгнення Росії в Україну.

Невизначеність на нафтовому ринку змусила трейдерів нервувати через ознаки того, що Іран, прихильник ХАМАС, був безпосередньо причетний до нападу. Іран заперечує свою причетність і Білий дім не має підтвердження, що напад був організований саме цією країною.

Зауваження Єллен щодо Ірану прозвучали у відповідь на питання про доходи від продажу іранської нафти у розмірі 6 млрд доларів, які були заморожені, але нещодавно передані Тегерану.

"Ці кошти, що знаходяться в Катарі, були надані виключно з гуманітарною метою, - сказала вона. - Ці кошти не були задіяні".

Єллен закликала не перебільшувати стурбованість з приводу того, що конфлікт може перевернути світову економіку.

"Ми відслідковуємо потенційні економічні наслідки кризи, але я насправді не думаю про неї як про головний ймовірний чинник глобальних економічних перспектив", - сказала вона.