Глава Мінфіну США попередить Пекін про санкції за поставки зброї Росії, - Reuters

Офіційні особи США заявляють, що очікують на "відверті" дискусії під час візиту Єллен 6-9 липня після різкої заяви Пекіна в понеділок про контроль над експортом деяких продуктів з галію і германію, що широко використовуються в напівпровідниках, а також про новий закон про контррозвідку, які розглядаються як потенційно шкідливим для американських фірм.

Жодних серйозних проривів не очікується, але Єллен наполягатиме на відкритті нових каналів зв'язку та координації з економічних питань, а також підкреслить наслідки постачання військової допомоги Росії, кажуть офіційні особи США.

Китайські офіційні особи стурбовані планами адміністрації президента США Дож Байдена з обмеження інвестицій американських компаній у Китай і тим, що вважають спробами роз'єднати дві економіки. Економіка Китаю відновлюється після карантину повільніше, ніж очікувалося, а ринок праці переживає лихоліття.

Довгоочікувана поїздка Єллен відбулася за кілька тижнів після того, як держсекретар Ентоні Блінкен відвідав Пекін і домовився з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про те, що суперництво двох країн не повинно перерости в конфлікт, і на тлі заморожування військових комунікацій між двома країнами.

"Немає альтернативи дипломатії. Телефонний дзвінок - це не те саме", - сказав один із високопосадовців адміністрації.

Поліпшення комунікацій

Очікується, що Єллен зосередиться на економічних питаннях, але вона нагадає китайським колегам, що будь-який крок щодо постачання летальної зброї до Росії - порушуючи санкції проти Росії через її війну проти України - може призвести до санкцій проти китайських організацій, сказав один високопосадовець. адміністрації.

"Ми регулярно чуємо запевнення Китаю, що вони не доставлятимуть летальної допомоги. Ми утримуємо їх від цього і продовжуватимемо спостерігати", - сказав чиновник.

США вважають, що Китай стривожений заколотом минулого місяця російської групи найманців "Вагнера" та слабкістю російських збройних сил, сказав чиновник, але Пекін покладається на стабільну Росію як джерело продовольства та палива.

Візити Блінкена та Єллен вважаються критично важливими для покращення зв'язку після того, як американські військові збили китайський повітряний шар-шпигун над Сполученими Штатами, а також напередодні можливої зустрічі президента Джо Байдена та Сі на зустрічі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Торгові тарифи

Президент Національної ради із зовнішньої торгівлі Джейк Колвін сказав, що поїздка може допомогти визначити "нову норму" та встановити основу для двосторонніх відносин. Але це не покладе край тарифам на 360 млрд доларів, запровадженим за колишнього президента Дональда Трампа, або експортного контролю, який набрав обертів при Байдені.

Незважаючи на охолодження відносин, торгівля між США та Китаєм зросла у 2022 році третій рік поспіль, свідчать дані Міністерства торгівлі США.

Єллен наголосить на необхідності працювати з Пекіном з питань зміни клімату, готовності до пандемії та боргової кризи, навіть незважаючи на те, що Вашингтон продовжує вживати цілеспрямованих дій щодо прав людини або проблем безпеки, заявив високопосадовець міністерства фінансів.

Вона повідомить своїх китайських колег, що Вашингтон не прагне роз'єднати дві економіки, на які разом припадає 40% світового економічного виробництва, залишаючи за собою право захищати права людини та інтереси національної безпеки США за допомогою цілеспрямованих дій, додав чиновник.