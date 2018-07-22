Глава Минфина США предложил создать ЗСТ среди стран-членов "большой семерки"

По словам Мнучина, для этого должны быть выполнены три условия

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин предложил создать зону свободной торговли (ЗСТ) среди стран-членов "большой семерки". Об этом он заявил на встрече глав Минфинов стран G20 в Буэнос-Айресе в воскресенье, 22 июля, сообщает Deutsche Welle.

Мнучин заявил, что если Европа верит в свободную торговлю, то США готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях.

По его словам, для этого должны быть выполнены три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

В ответ на это министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что сначала США должны отменить таможенные пошлины на сталь и алюминий и отказаться от угрозы ввести сборы на ввоз автомобилей из стран ЕС.

"Мы отказываемся вести переговоры под дулом пистолета", - отметил Ле Мэр.

В свою очередь, статс-секретарь Минфина Австрии Хуберт Фукс, представляющий на встрече Совет ЕС, поддержал предложение Мнучина. Он отметил, что "даже министр финансов США выступает за справедливую и свободную торговлю".

"Проблема в том, что США понимают под справедливой и свободной торговлей что-то другое", - продолжил Фукс.

Он заявил, что отмена американских пошлин на сталь и алюминий не должна быть условием для торговых переговоров ЕС и США. По его словам, предварительные условия никогда не сулят ничего хорошего.

Напомним, 26 апреля Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций.

Как известно, генерализованная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3,5 тыс. видов товаров из Украины. Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы